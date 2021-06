Nicola Tanturli, il bimbo di due anni scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio, nel Mugello, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni, a circa 3 chilometri dalla sua abitazione. E’ stato un giornalista della Vita in diretta della Rai, Giuseppe Di Tommaso, a far ritrovare il piccolo: risalendo versa la casa del bambino ha sentito rumori e lamenti provenienti da una scarpata, a ridosso della strada e profonda una cinquantina di metri. Le ricerche del bambino erano proseguite tutta la notte, in un territorio impervio, con una vegetazione molto fitta e difficoltà di comunicazione, perché la copertura della rete mobile in questa parte dell’Appennino è incompleta. Il bimbo è stato portato, insieme alla mamma, all’ospedale pediatrico Meyer a bordo dell’elisoccorso per fare i controlli medici