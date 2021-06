“Questa è la mia fidanzata, la mia convivente”. Così Fabrizio Corona quando il 20 giugno alcuni poliziotti sono andati a casa sua per controlli. Lei è Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e modella. Nata nel 2000 a Varese, Sophie è cresciuta a Riccione. Sul suo profilo Instagram molti gli scatti legati alla moda. Le è stato attribuito un flirt con Zaniolo, poi smentito. Codegoni era apparsa in alcune stories di Corona e per adesso non ha commentato le parole dell’ex re dei paparazzi alle forze dell’ordine.

