“Presidente, la nota verbale della Santa Sede…”. Ha fatto appena in tempo a dire queste parole il senatore del gruppo Misto, Gregorio De Falco, nel corso del suo intervento in Aula dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi. De Falco avrebbe voluto porre la questione delle critiche arrivate dal Vaticano alla legge contro l’omotransfobia: “Mi dispiace, il tempo è scaduto e a nessuno ho dato tempo in più” lo ha interrotto la presidente Casellati prima di dare la parola a un altro senatore