“Il reddito di cittadinanza è stata una cosa importante, io penso che sia importante una tutela alle fasce emarginate. Ma attenzione, si stanno moltiplicando gli episodi di datori di lavoro che non trovano persone italiane perché preferiscono percepire il reddito”. È l’attacco fatto dal senatore del gruppo Misto, Pier Ferdinando Casini al Senato, durante la discussione in Aula dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Casini, che è parlamentare dal 1983, dopo le lamentele di alcuni colleghi ha quindi proseguito: “Se io fossi un fautore del reddito di cittadinanza, e ammetto che non lo sono, sarei il più interessato a regolare questa questione”.