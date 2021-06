La Camera zitta e ipocrita di fronte a Mario Draghi non ha fatto neanche un intervento sul ddl Zan e l’ingerenza del Vaticano nelle attività del Parlamento. Solo Nicola Fratoianni di Sinistra italiana nelle dichiarazioni di voto, e quindi quando formalmente il presidente del Consiglio non era più autorizzato a rispondere, ha chiesto chiarimenti. Ora l’ultima possibilità è in Senato dove il premier interverrà alle 15, ma per il momento, stando alle indiscrezioni raccolte da ilfattoquotidiano.it, non risulta che qualcuno prenderà la parola. Anzi, è la motivazione data da alcuni, sarebbe trapelata dallo staff di Palazzo Chigi la richiesta di non fare domande a Draghi sul tema. Peccato che solo ieri, dopo la notizia quasi senza precedenti dell’intervento della Chiesa su una legge in discussione in Parlamento, era stato proprio il presidente del Consiglio a dichiarare: “Domani sarò in Parlamento e risponderò in maniera strutturata, è una domanda importante“. Bene, il tema non è stato trattato nell’intervento davanti a Montecitorio e nessuno dei deputati lo ha sollevato in discussione generale, dando la possibilità a Draghi di evitare di esporsi sull’argomento.

Nel silenzio dell’Aula, l’unico a parlare è stato appunto Fratoianni. “Signor presidente ci sarebbe piaciuta una sua parola sull’ingerenza del Vaticano“, ha detto, “sulla quale il presidente Fico ha detto delle parole per le quali lo ringrazio. Per altro al Vaticano andrebbe fatto osservare che se ritiene violato il Concordato, lo si potrebbe sempre ridiscutere”. Il deputato però è intervenuto in dichiarazione di voto a titolo personale, in quanto unico esponente di Sinistra italiana in Leu. Ma a quel punto non era più possibile avere la risposta di Draghi.

Nel frattempo non una parola dai promotori dell’asse Pd, M5s, Leu e Italia viva. Il segretario dem Enrico Letta, nel forum dell’Ansa, si è limitato a dire che aspettano Draghi: “Guarderemo quello che il governo ci dirà perché è titolare dei rapporti con la Santa Sede, non è una questione interna al dibattito italiano ma di rapporti giuridici tra due Stati, regolati dal Concordato. Quello che dirà il governo è particolarmente importante. La mia impressione avendo letto le osservazioni è che il ddl non va ad intaccare quel tipo di preoccupazioni sull’autonomia scolastica e sulla libertà di espressione, è un intervento contro i reati odio ma non limita la libertà di espressione”. Ma se Draghi non ha detto niente, i deputati dem non hanno azzardato alcuna domanda. In Aula ha parlato il deputato Andrea De Maria e si è occupato di pandemia, vaccini e di Europa. Nessun riferimento al ddl Zan. E nessun intervento dal deputato Pd primo firmatario del testo Alessandro Zan. La situazione non cambia se si guardano i colleghi del Movimento 5 stelle, che hanno da sempre dato il loro appoggio al provvedimento, ma di sicuro continuano a vederla come una legge del Pd. E quando è stato il turno di Giuseppe Brescia, presidente M5s in commissione Affari costituzionali, si è limitato a “ringraziare il presidente Draghi per le parole e l’impegno oggi alla Camera in vista del Consiglio europeo”.

L’unica parola netta oggi è arrivata dal presidente della Camera Roberto Fico ed esponente 5 stelle che ha “respinto” le ingerenze del Vaticano: “Il Parlamento è sovrano”, ha detto ad Agorà sui Rai3, “i parlamentari decidono in modo indipendente quello che vogliono votare. Il ddl Zan è già passato alla Camera e adesso è in Senato, noi come Parlamento non accettiamo ingerenze. Il Parlamento è sovrano e tale rimane sempre”.