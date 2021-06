Ci risiamo. Chiara Ferragni e le pizze che si rigenerano, potrebbe essere il titolo dell’episodio di un saga fantasy e invece è un gioco social che alla nota influencer piace moltissimo. Nella giornata di ieri 19 giugno, l’imprenditrice digitale ha pubblicato su Instagram uno scatto (con più di 450mila like in 24 ore) simile a uno già visto tempo fa: lei che mangia una pizza. Ma non una pizza qualunque, una pizza “magica”. Una delle sue insomma. Com’è possibile che Chiara stia mangiando una fetta di pizza mentre la sua, sul piatto, è ancora intera?

Tantissimi i commenti divertiti dei fan: “La Ferri fa i miracoli” oppure “Il miracolo della Rigenerazione delle Pizze è tornato“. Ma è lei stessa a scherzarci su, la didascalia infatti recita: “Pizza Ferragni style on lake Como”. Chiara ha partecipato insieme alle sorelle Francesca e Valentina e al primogenito Leone all’evento Masters of Pizza al Mandarino Oriental di Como. E anche questa volta ha pubblicato lo scatto “tipico”. Cambia la location ma non la sostanza, ormai è un vero e proprio must targato Ferragni. E qualcuno lancia un’idea: “Fossi in te proporrei la ‘pizza Ferragni’ ovvero pizza margherita intera con un trancio omaggio sopra per fare la foto“. E attenzione: potrebbe accadere. Dopo l’apertura del suo temporary bar tutto è possibile.