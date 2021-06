Chiara Ferragni è inarrestabile. Qualche mese fa aveva annunciato di avere diversi progetti nel cassetto e piano piano li sta snocciolando, rivelandoli uno dopo l’altro, per la gioia dei suoi fan. Tra questi, il nuovo esclusivo temporary bar nel cuore di Milano. Sarà uno spazio iconico firmato da Nespresso per coronare la collaborazione con l’imprenditrice digitale italiana da 23.8 milioni di follower, che ha appena firmato la sua collezione esclusiva di accessori per il caffè. Verrà inaugurato ufficialmente domani 10 giugno per poi chiudere il 18 luglio e seguirà l’orario 10:30-24:00. Lei sui social ha scritto: “Un sogno che si avvera”.

Piazza del Carmine 1, questo l’indirizzo dell’iconico locale in cui immergersi nel mondo di Chiara Ferragni. Si potrò sorseggiare un cappuccino o un caffè con il logo dell’occhio disegnato sopra oppure gustarsi un brunch o un pranzo completo. “In estate questo luogo è sempre stato uno dei miei preferiti”, ha affermato lei durante la presentazione. Il direttore generale di Nespresso Italia Stefano Goglio ha invece dichiarato che la collaborazione con la moglie di Fedez nasce nel segno della sostenibilità e della parità di genere: “Da sempre siamo attivi in questo campo e abbiamo l’ambizione di diventare carbon neutral entro la fine del 2022”. Infine ha concluso: “Da gennaio a oggi quasi l’80% delle nuove assunzioni sono state di donne“.