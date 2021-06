Quando diventi famoso, molto famoso, accade che il mondo si interessa a tutto quello che ti riguarda, famiglia compresa. Così è per Damiano David, frontman dei Maneskin (incensati anche dal New York Times): alcune pagine “fan” su Instagram hanno postato una foto vintage dei suoi genitori e una attuale della sua mamma. Le domande che il mondo del web si pone, cruciali: a chi somiglia? Rosa Scognamiglio e Daniele David sono due assistenti di volo, hanno due figli (Damiano e il fratello Jacopo, nato nel 1996) e in una delle due foto sono ritratti durante una vacanza in Cina. Nell’altra, mamma Rosa è con Damiano e Jacopo. Non ci sbilanciamo sulle somiglianze ma si può dire che la bellezza in casa David non manca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da maneskin ???????? (@maneskineurope)