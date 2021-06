Solo qualche giorno fa avevamo riportato un’indiscrezione che circolava tra giornalisti e addetti ai lavori: “Diletta Leotta pronta a lasciare Dazn”. Ora è la stessa piattaforma a fare chiarezza. Come? Pubblicando su Instagram un post che ritrae Diletta Leotta con il microfono in mano e didascalia “Ma quando arriva agosto? No, non per le vacanze, ma per l’inizio della nuova Serie A… #DAZN”. Insomma, tutto smentito: Diletta Leotta ci sarà anche il prossimo anno.

E non finisce qui. Infatti – a quanto apprende l’Adnkronos – Diletta Leotta ha già rinnovato il suo accordo con Dazn e non c’è nessuna “fuga” all’orizzonte. Piuttosto sembra che il team si arricchirà di volti nuovi, anche perché dal prossimo anno le partite a disposizione di Dazn saranno ben 10 (7 in esclusiva e 3 in coesclusiva con Sky). Ma come hanno reagito gli utenti social?

Tanti i commenti pubblicati sotto al post e soprattutto tanti coloro che si stanno lamentando. “Spero che la qualità con cui trasmettere la serie A e B non sia come quella della partita di MLS di stanotte, roba che andava bene 6 anni fa…”, ha scritto qualcuno. Oppure: “Scegliete gente più professionale. Non vogliamo veline ma giornalisti seri che parlano di calcio. Grazie saremo prossimi clienti”, ha commentato qualcun altro. E Dazn ha risposto: “Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti“. Insomma, si prospetta un’estate davvero bollente tra novità, colpi di scena e smentite.