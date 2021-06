Il parlamento ungherese ha approvato un disegno di legge che mette al bando la “promozione dell’omosessualità ai minori”. La norma, voluta dal partito del presidente Viktor Orban, prevede alcuni obblighi specifici per i canali televisivi. Tra questi, quello di trasmettere solo in seconda serata e con bollino rosso qualsiasi contenuto tocchi “le tematiche dell’omosessualità e la deviazione dell’identità di genere, al fine di garantire la protezione dei diritti dei bambini”. E tra le produzioni coinvolte ce ne sono anche alcune di grande successo come Harry Potter, Friends, Il Diario di Bridget Jones e Billy Elliot.

La Commissione Europea si è espressa a riguardo, mostrando preoccupazione per questa nuova legge: “Siamo molto preoccupati per la nuova legge in Ungheria. Stiamo valutando se questa violi la legislazione dell’Unione Europea”, ha scritto in un tweet Ursula von der Leyen, presidente della EU Commission. “Io credo in un Europa che abbraccia la diversità, non in una che la nasconde ai bambini. Nessuno dovrebbe essere discriminato sulla base del proprio orientamento sessuale”, ha aggiunto.

Very concerned about the new law in Hungary.

We are assessing if it breaches relevant EU legislation.

I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.

No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2021