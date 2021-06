Torna Affari Tuoi e torna con Amadeus alla guida. Il conduttore si prepara ad affrontare una nuova stagione Rai sia con I Soliti Ignoti che con il “gioco dei pacchi”. Ma è davidemaggio.it ad annunciare la novità: se RaiUno dovesse confermare il noto format in access prime time, ci sarebbero delle modifiche per rinnovare la formula. Come? Con Giovanna Civitillo, la moglie del conduttore e volto tv Rai. “La showgirl ha affiancato il marito nella puntata zero e la sua presenza rispecchierebbe la nuova veste “familiare” di Affari Tuoi. Giovanna e Amadeus tornerebbero così a lavorare fianco a fianco dopo i fasti de L’Eredità, il quiz galeotto che li ha fatti incontrare“, si legge sul sito di Maggio.