Cesare Cremonini e la foto con la candidata alle primarie di centrosinistra di Bologna Isabella Conti. “Che gioia incontrarti oggi nel centro di Bologna Isabella”, scrive il cantante pubblicando una foto con lei. “Sono tanti anni che ci conosciamo e sono orgoglioso di te, della tua passione e del tuo grande coraggio, che è così raro oggi – prosegue -. Nella storia millenaria di Bologna non è mai a accaduto che al governo della città ci fosse una donna e questo è un fatto storico che mi emoziona e impone una riflessione profonda. In bocca al lupo! Ti abbraccio forte”, conclude Cesare Cremonini. Lo scatto pubblicato dal cantautore bolognese su Instagram nella giornata di ieri 15 giugno, ha ricevuto anche i like di Lorenzo Jovanotti e Daniele De Rossi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini)