“Chi vi racconta la notizia, cioè io, ha vissuto questa esperienza in diretta perché la rapinata ero io“, così Cesara Buonamici ha lanciato un servizio su una banda di rapinatori di orologi durante l’edizione delle 20:00 del TG5 di ieri 15 giugno. Il video è diventato immediatamente virale, a colpire i telespettatori è stata la particolarità della notizia e il modo, sempre professionale, con cui la giornalista di Canale5 ha dato l’annuncio.

Ma cos’è accaduto? Andiamo con ordine. Come riportato da La Nazione, nella serata del 24 aprile, Cesara e il marito Joshua Kalman (noto medico israeliano) si trovavano a bordo di un’auto nel comune di Impruneta (Firenze) quando alcuni malviventi dapprima li hanno pedinati e poi sono scesi da uno scooter per strappargli violentemente gli orologi di valore che indossavano e nella fattispecie un Patek Philippe Nautilus in acciaio ed un Cartier Panther in oro bianco.

Successivamente si è scoperto che la banda era composta da 4 uomini partiti da Napoli proprio per compiere rapine. Avevano un suv per gli spostamenti più lunghi e uno scooter (trasportato a Firenze su un furgone) per raggiungere più facilmente i bersagli. Il sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Firenze Christine Von Borries ha ottenuto dal gip del Tribunale del capoluogo toscano un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro uomini, tre dei quali sono finiti in manette ieri 15 giugno a Napoli. Sono ancora in corso le ricerche del quarto rapinatore mentre un quinto uomo, quello che avrebbe trasportato lo scooter da Napoli a Firenze, è stato invece indagato in stato di libertà e sottoposto a perquisizione domiciliare. La giustizia ora farà il proprio corso.