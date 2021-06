Un momento difficile e la voglia di ripartire. La vicende personali di Gianni Morandi (reduce da un incidente) si intrecciano a quella di un Paese che, dopo i mesi di chiusura e limitazioni, vuole tornare a vivere, con L’Allegria. Questo il titolo del brano estivo del cantante di Monghidoro : “Esce la mia canzone nuova, un brano che mi ha regalato Jovanotti“, ha scritto lui su Instagram. E sempre sui social ha pubblicato un divertente video in cui, nonostante le bende sulla mano ancora dolorante, si scatena insieme alla sua Anna, con tanto di hashtag #lallegria.

Solo ieri 10 giugno, per annunciare l’uscita de L’Allegria, Gianni Morandi aveva pubblicato uno scatto insieme al collega Jovanotti ringraziandolo: “Qualche mese fa gli ho chiesto se potesse scrivere una canzone per me, una canzone come alcune delle sue, quelle amo di più tipo ‘Ragazzo fortunato’ o ‘Penso positivo’. Qualche giorno dopo il mio incidente col fuoco, Jova mi ha chiamato ed è stato molto affettuoso ma non pensavo si ricordasse della mia richiesta e invece mi ha detto: ‘ci sto pensando sai“. E ancora: “Poi, sabato scorso, la grande sorpresa, il pezzo è arrivato, l’ho ascoltato infinite volte ed ho cominciato a cantarmelo da solo a casa”. Poi ha concluso: “Mi piace tantissimo e mi dà una gran bella spinta a ripartire!”.