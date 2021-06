Ricordate le Crocs? Gommose, famose soprattutto per il comfort e spesso associate a “le scarpe dei più piccoli”? Ecco, cancellate tutto. O quasi. Grazie ad una collaborazione con Balenciaga, ora arriva il tocco di classe (?): l’aggiunta di un tacco alto. E se per molti sono “le scarpe più brutte di sempre“, dopo la sfilata per la Primavera-Estate 2022 di Balenciaga per qualcun altro sono diventate il must have dell’estate 2021.

Sembra che l’idea sia nata dal fatto che diverse celebrità hanno sfoggiato le tradizionali Crocs sui social. Allora si è pensato: perché non renderle più cool? Da qui la collaborazione tra i due brand. Non si sa al momento quando saranno disponibili, ma sono già noti i colori tra cui scegliere: nero, grigio piombo e verde smeraldo. Il prezzo è ancora top secret. Tuttavia basta tornare al 2017, ovvero a quando il direttore creativo di Balenciaga, Demna Gvsalia, aveva messo mano su un modello speciale di Crocs. Il costo? 850 dollari. È plausibile dunque che per la novità di quest’anno la cifra sia più o meno la stessa. Insomma, ancora non sono uscite ma tutti già ne parlano. Operazione marketing riuscita?