Si concluderà domani sera la 33ª stagione di “Striscia la notizia”, il tg satirico di Antonio Ricci continuerà ad occupare l’access prime time di Canale 5 anche dal prossimo settembre. Magari con la speranza di riconquistare la leadership della fascia, ora nelle mani di Amadeus e de “I Soliti Ignoti“. Novità in arrivo per la prossima edizione sul fronte della conduzione, complice anche l’addio alla trasmissione dell’amatissimo duo siciliano formato da Ficarra e Picone.

Da qualche tempo si rincorrono voci su una possibile nuova coppia formata dall’attrice e showgirl Vanessa Incontrada e dall’attore Alessandro Siani. Per entrambi si tratterebbe di un debutto assoluto dietro il bancone di Striscia la notizia, la notizia era stata anticipata dal sito Fanpage lo scorso maggio e rilanciata dal settimanale Chi che aveva aggiunto alla lista anche l’ipotesi Ambra Angiolini.

Siani è alle prese con la post produzione del suo prossimo film con Christian De Sica e Diletta Leotta, per la Incontrada l’impegno a Mediaset sarebbe più ampio e trasversale. Non solo la guida della storica trasmissione di Canale 5 ma è da settimane sul set di “Fosca Innocenti“, nuova fiction del Biscione in quattro puntate in onda nella prossima stagione. “Per lei i vertici Mediaset hanno in serbo anche un ulteriore e importante progetto”, assicura il settimanale Oggi.

Probabile la riconferma degli altri volti che si sono alternati in questi anni: Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Francesca Manzini, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Domani saluteranno il pubblico dopo quattro edizioni e 903 puntate le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Chi prenderà il loro posto?