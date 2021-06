Archiviata la storia d’amore con Irene Fornaciari, Massimo Boldi (75 anni) potrebbe aver ritrovato l’amore. Come riportato da Oggi (che ha anche paparazzato la coppia), lei si chiama Anita Szacon, ha 40 anni, è polacca e lavora a Roma come cosmetologa in una farmacia. “Lei mi sfugge. Si ritrae. Ma io spero di riuscire a conquistarla”, ha dichiarato lui al settimanale. E ancora: “Sono accerchiato da ragazze bellissime che si propongono. Chi mi scrive su Instagram, chi si propone a cena. La mia popolarità, il personaggio che ho interpretato e interpreto nei film fa da catalizzatore: si vede che non piaccio alle donne mature“.

Infine ha concluso: “Non voglio coprirmi di ridicolo, ho un grande rispetto di me stesso e delle mie figlie. Ma loro hanno la loro vita, i loro impegni, sono io che poi mi ritrovo a fare i conti con il silenzio e con le paure. Sono il primo a chiedermi se, alla mia età, io possa davvero ambire a un amore autentico e disinteressato”. Ci spera ancora dunque, nonostante la rottura con Irene, con la quale voleva convolare a nozze e nonostante il ricordo della moglie defunta Maria Teresa, che gli torna spesso in mente: “La cerco in ogni donna che incontro, ma poi mi accorgo che riesco a vederla solo nelle mie ragazze (le figlie, ndr)”.