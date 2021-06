Paolo Bonolis replica a tono a Pippo Baudo. Ospite di Gabriele Parpiglia a Il Punto Z, il conduttore ha voluto dibattere all’attacco ricevuto nei giorni scorsi da Baudo il quale, in occasione dei suoi 85 anni, aveva deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, sparando a zero sui colleghi, in particolare Carlo Conti e Bonolis, appunto.

“Mi limito a guardare e purtroppo vedo sempre le stesse cose – aveva detto Baudo -, un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo. Invece Paolo Bonolis è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie”, aveva chiosato in modo tagliente.

Ecco quindi la replica di Bonolis: “Ognuno dice quello che può, che deve fare? – ha detto -. Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole”.