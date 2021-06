Dopo il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West c’è un gran parlare sui motivi della fine di una delle coppie più celebri dello spettacolo. E se lei si sente “una perdente, dopo 3 matrimoni falliti“, lui è invece pronto a voltare pagina. Con chi? Con Irina Shayk. In esclusiva mondiale il Daily Mail ha pubblicato le foto della coppia in vacanza insieme. Per festeggiare il compleanno di lui (nato l’8 giugno del 1977) i due si sono regalati qualche giorno di vacanza in Provenza, in un boutique hotel da almeno 1.250 euro a notte. Per il loro soggiorno, sembra che la struttura sia stata chiusa al pubblico: vacanza top secret (o quasi).

Irina, 35 anni, è già mamma di Lea (avuta con l’ex compagno Bradley Cooper) mentre Kanye ha 4 figli con Kim Kardashian: North, Chicago, Rsalm e Saint. Le voci su una loro presunta relazioni circolavano già da settimane, tuttavia nessuno dei due si era espresso a riguardo. Il silenzio continua anche ora, ma le foto non lasciano più alcun dubbio.