“Tre matrimoni falliti, mi sento una perdente. Ma non voglio nemmeno pensarci, voglio essere felice”, ha detto in lacrime Kim Kardashian durante l’ultima puntata di Keeping Up with the Kardashians (il reality televisivo incentrato sulla vita della famiglia allargata Kardashian-Jenner). L’episodio, recentemente andato in onda, è stato registrato alla fine del 2020. Sappiamo infatti che poi la coppia Kardshian-West, che si è sposata nel 2014 a Firenze e che ha 4 figli, nel mese di febbraio 2021 ha annunciato il divorzio. Ma non finisce qui. Come riportato da LaPresse, Kim qualche giorno fa ha firmato un autografo utilizzando ancora il nome da sposa.

Dulcis in fundo, nella giornata di ieri 8 giugno, in occasione del compleanno di Kanye West, Kim ha pubblicato una tenera foto di famiglia su Instagram (dove è seguita da ben 227 milioni di follower). La didascalia è enigmatica: “Buon compleanno, ti amerò per la vita“. Insomma, è un ritorno di fiamma o “solo” la voglia di tenere unita la famiglia nonostante tutto?