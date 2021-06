È ufficiale: Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. “In tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli“, ha esordito la modella su Instagram.

Il motivo? “Nulla di eclatante, nessun tradimento”, ha scritto lei, per poi concludere: “Continueremo a volerci tanto bene, a sostenerci e rispettarci. Vi abbracciamo. Paola e Fede”. La notizia ha spiazzato la maggior parte dei fan: la vincitrice del GF Vip 2020 l’ex del duo Benji&Fede erano andati a vivere da poco insieme. Gli unici sospetti erano nati quando la coppia non pubblicava più foto insieme. Fatto insolito, dal momento che entrambi sono molto seguiti sui social, più di 1.7 milioni di follower a testa. È solo una crisi o ormai le loro strade sono definitivamente separate? Lui su Instagram ha scritto: “Ci sarò sempre”.