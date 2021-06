È giunta al termine anche la 15esima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Ilary Blasi e con Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi opinionisti. La puntata della finale, andata in onda ieri 7 giugno su Canale 5 ha raccolto 3.317.000 di telespettatori (23% di share) ed ha decretato il vincitore: Awed. Uno dei naufraghi più giovani di questa edizione è risultato il più forte ed il più amato dal pubblico, al secondo posto invece l’attrice comica Valentina Persia. La novità di quest’anno, per ovvi motivi, è stato il luogo della finale, ovvero l’Honduras stessa e non Milano. L’inviato Massimiliano Rosolino ha dunque consegnato la “coppa” a Awed che, in lacrime, è riuscito a dire semplicemente “grazie”. Ma scopriamo insieme chi è Awed, questo giovane ragazzo che ha trionfato dopo 85 giorni di dura permanenza.

Nato a Napoli nel 1996, Simone Paciello (questo il suo vero nome) è uno youtuber. Ha iniziato nel 2016 pubblicando video in cui commentava alcuni episodi di programmi ‘trash’ e da quel momento ad oggi quasi 2 milioni di persone si sono iscritte al suo canale, mentre su Instagram conta 1.7 milioni di follower. Sebbene questa all’Isola possa essere considerata la sua vera prima esperienza televisiva, in realtà il giovane napoletano nel 2016 venne scelto insieme ad altri 7 youtuber per il programma Sky Social Face. Nello stesso anno ha preso parte al film Natale al sud con Massimo Boldi e Biagio Izzo. Inoltre ha scritto il libro Penso ma non penso, in cui ha raccontato episodi divertenti della propria vita. Nel 2017 ha pubblicato due canzoni Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti con la casa discografica Newtopia fondata da J-Ax e Fedez (quest’ultimo ne ha ceduto poi il 51% delle quote e l’etichetta discografica ha cambiato nome in DOOM Entertainment). Infine lo scorso autunno ha condotto il GF Vip Party, un programma di commento sui fatti accaduti nella casa del Grande Fratello Vip e in onda sul portale Mediaset Play.

Nell’ultimo video pubblicato sui social prima di partire per l’Honduras, Awed aveva dichiarato: “Sarò il proprio YouTuber in un reality come l’Isola dei Famosi, sono una cavia umana. Questa è la mia prima esperienza televisiva grossa e leggo tanti vostri commenti positivi per questo vi dico grazie [..] Ce la farò? Non lo so. L’unica cosa che so è che ce la metterò tutta”. Missione compiuta. Ma un dubbio rimane: perché ha scelto questo nome? “Il nome deriva dalla svogliatezza di cercarne uno fatto bene. Sulla tastiera, AWED non sono altro che quattro lettere molto vicine. Con il senno di poi si è rivelato un giusto nome, è andata bene, anche se non è uno dei migliori nomi”, aveva spiegato ironico ai propri follower. Della sua vita privata non si sa moltissimo, alcuni gossip riportano che abbia avuto delle relazioni (mai confermate) con Giulia Penna e Giulia De Lellis. Non ci sono dubbi invece sulla storia d’amore con l’attrice Ludovica Bizzaglia, conosciuta proprio sul set di Un natale al Sud. La coppia si è lasciata nel novembre del 2017.