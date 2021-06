Sono passati appena 3 giorni dalla nascita di Lilibet Diana, la secondogenita del Principe Harry e Meghan Markle e già si accendono alcune polemiche. Molte riguardano il nome scelto dalla coppia. Un vero e proprio “caso internazionale”, da non dormirci la notte… Stando a quanto riportato dalla BBC, la coppia avrebbe scelto il nome Lilibet, soprannome della Regina Elisabetta, senza chiedere il permesso a quest’ultima.

Tuttavia dai Duchi di Sussex è arrivata la smentita: “Il duca ha parlato con la famiglia prima dell’annuncio, con sua nonna per prima. Nella conversazione ha comunicato di sperare di poter chiamare la figlia Lilibet in suo onore. Se lei non fosse stata d’accordo, il nome non sarebbe stato mai usato”, ha commentato un portavoce alla CNN. Buckingham Palace invece ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo. Chi tace acconsente?