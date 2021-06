Tra Andrea Delogu e Stefano De Martino c’è del tenero? Si (ri)accende il gossip: tempo d’estate, si sa che il pettegolezzo tira e non poco. Certo, non ci sono foto né alcuna conferma da parte dei diretti interessati ma le voci si rincorrono senza sosta. I due, che si sarebbero conosciuti tra i corridoi della Rai, avrebbero un particolare feeling. A dare adito a questi rumors c’è anche un episodio avvenuto nei giorni scorsi e prontamente riportato sui social. Lei infatti ha svelato di aver avuto un piccolo infortunio alla gamba e sembra che a “salvarla ” sia stato proprio l’ex marito di Belén Rodriguez. “Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”, ha scritto Andrea Delogu sui social.

Stefano invece si è esposto di meno, limitandosi a ripubblicare alcune Instagram story della conduttrice. Ma attenzione: dal 2016, di fatto, Andrea è sposata con l’attore Francesco Montanari e i due convivono a Roma. O meglio, convivevano. A dare la notizia della rottura è stato Giornalettismo, con un articolo a firma di Gabriele Parpiglia, che a fine gennaio aveva scritto: “Dopo il lockdown è iniziata la crisi. Adesso la fine. Ma si sa: certi amori, a volte, non finiscono mai. Lo diciamo, tifando per la coppia, anche se adesso sono lontanissimi“. Rimane il mistero, o forse la voglia di un po ‘di privacy.