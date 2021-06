Dopo la sparizione di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane e residente a Novellara (Reggio Emilia) di cui non si hanno più notizie dal 30 aprile scorso, i carabinieri hanno diffuso un video, registrato il 29 aprile, in cui si vedono i tre familiari della giovane, tutti indagati (uno dei quali è stato fermato a Nimes, in Francia, nei giorni scorsi). Secondo le ipotesi investigative, i tre potrebbero essere stati ripresi mentre si dirigevano a scavare una fossa visto che portavano con loro una pala. In base a quanto riferito dalle forze dell’ordine, nei prossimi giorni, in base anche alle condizioni meteo, per le ricerche della giovane potrebbe essere utilizzato l’elettromagnetometro. Nel novembre 2020, la 18enne aveva chiesto aiuto agli assistenti sociali dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Trasferita in una comunità educativa, nel Bolognese, la giovane qualche settimana fa era rientrata in famiglia e da quel momento, di lei, non si è saputo più nulla