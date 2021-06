Nel giorno del suo 85esimo compleanno, Pippo Baudo ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Lo ha fatto rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Nazione, parlando della tv di oggi dal punto di vista di spettatore. In particolare ha rivolto dure parole nei confronti dello show di Carlo Conti in onda su RaiUno “Mi limito a guardare, e purtroppo vedo sempre le stesse cose, un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo“, ha dichiarato.

E non è da meno quando si parla di Paolo Bonolis: “Lui è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie“. E se qualcuno sui social non la pensa come Pippo: “Lui dice ‘sempre le stesse cose’? Ha condotto Domenica In per ben 13 stagioni”, molti lo difendono: “Bravo!”