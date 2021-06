Le prime riunione, le voci che si rincorrono e le prime indiscrezioni sui nuovi concorrenti. La macchina del Grande Fratello Vip è già in moto e a condurla, ancora una volta, ci sarà Alfonso Signorini. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, sembra che tra i coinquilini della casa per la sesta edizione vip del programma di Canale 5 ci sarà Katia Ricciarelli. Il soprano più famoso d’Italia, oggi 75enne, sarebbe entusiasta per la sua seconda esperienza in un reality, dopo quella del 2006 a La Fattoria. Tutto pronto, “mancano ormai pochi giorni alla firma“.

Qualcosa si muove anche sul versante opinionisti. Sembra quasi certa l’assenza di Pupo e Antonella Elia (non ne sentiremo la mancanza). Al loro posto, stando a quanto riportato da Dagospia, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Al momento però non c’è stata alcuna conferma né smentita, chi tace acconsente?