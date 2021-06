“Dibattito intorno al mio essere Juventino? So bene che il calcio a Napoli è una cosa importante. Ma a me non piace dire bugie”, così l’ex ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, a margine della prima conferenza stampa ufficiale da candidato a sindaco del capoluogo campano, dopo le polemiche attorno al suo essere tifoso bianconero. “Io ho un grande amore per la città di Napoli ed anche per la squadra, perché non ci può essere una grande Napoli senza un grande Napoli – ha spiegato – Poi però non penso che le campagne elettorali si facciano sul tifo“. Il candidato alle amministrative poi ha confessato: “In ogni caso non sono un gran tifoso e la partita Napoli-Juve non la guardo mai perché ho mio padre che è tifoso del Napoli”.