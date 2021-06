Sono 2.557 i tamponi positivi al Sars-CoV-2 processati nelle ultime 24 ore in Italia, oltre 500 in più di ieri. Il numero di test effettuati, però, è più che doppio: 220.939 contro i 97.633 della giornata precedente, per un tasso di positività che crolla dal 2 all’1,15%. I nuovi decessi sono 73 (ieri erano stati 59).

I posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva sono 836, in calo di 56 unità. In discesa anche il numero di ricoverati nei reparti ordinari: sono 5.488, 229 in meno di ieri. I nuovi guariti sono 7.853, 3.901.112 dall’esordio dell’epidemia in Italia a febbraio 2020.