La divisa della Nazionale di Roberto Mancini per i prossimi Europei l’ha disegnata Giorgio Armani, non certo “il primo che passa per strada”. Eppure, sarà per il contrasto tra la giacca chiara alla coreana e il completo nero o sarà per l’impatto d’insieme, la presentazione durante il programma ‘Sogno Azzurro‘ (in onda il primo giugno su RaiUno e condotto da Amadeus, ndr), ha scatenato una certa ilarità social: “Al bagaglio ci pensa lei?“, ha scritto Nicola Savino. Antonio Polito ha rilanciato: “Sembra una cosa di maitre d’hotel”. E ancora: “A chi è venuta l’idea di vestirli da camerieri?”, “Ma perché fanno finta di essere lo staff di una nave da crociera?“. E così via. Certo, c’è anche chi apprezza e commenta con un lapidario: “A me piace molto il che vuol dire che io e Re Giorgio abbiamo stile e voi non capite un caz*o”. Certo è che Armani ha voluto dare il suo tocco con uno dei suoi capi più iconici e se non può permetterselo lo stilista italiano più apprezzato al mondo, chi può?