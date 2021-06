Momenti di tensione a Mazara del Vallo per la troupe di Chi l’ha visto. Ancora una volta, il caso di Denise Pipitone è stato protagonista nell’ultima puntata della trasmissione di Rai 3 ma prima di iniziare a parlare dei nuovi sviluppi sulla vicenda, Federica Sciarelli ha voluto mostrare le immagini dell’aggressione subita dalla sua troupe a Mazara del Vallo, il comune dove nel settembre del 2004 è scomparsa Denise. Nel filmato, girato dal cameraman, si vedono alcuni abitanti della cittadina del trapanese insultare e inveire contro i giornalisti di Chi l’ha visto, urlandogli, tra le varie cose: “Pezzi di m***”.

Rientrati in studio, Federica Sciarelli ha commentato quanto accaduto: “Non è bello, perché i giornalisti stanno facendo il loro lavoro. Ma bisogna dire che sono poche persone – ha detto la conduttrice -. La maggior parte degli abitanti partecipa alla ricerca di Denise, abbiamo visto anche tante fiaccolate, il vescovo con i cittadini. Mazara è Mazara, bisogna dire che c’è una parte che si sente disturbata dai giornalisti che vanno lì e a noi ci è capitato spesso anche negli anni passati. C’è una parte che non è stata registrata ancora più brutta”. Questa parte a cui ha fatto riferimento Federica Sciarelli non è stata mandata in onda ma rende comunque l’idea del clima in questa fase cruciale, in cui la Procura di Marsala ha riaperto le indagini con la speranza di fare finalmente luce su quanto accaduto 17 anni fa.