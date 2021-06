Taglia il pene al suo capo che l’ha aggredita sessualmente e viene arrestata. A Sant Andreu de la Barca, in un bar vicino Barcellona, una cameriera è stata arrestata per aver evirato e tagliato parzialmente i genitali al suo datore di lavoro. La donna, una quarantenne originaria del Bangladesh come il suo superiore, è stata arrestata lunedì scorso dagli agenti dei Mossos d’Esquadra dopo il fatto di sangue avvenuto alla fine del turno nel bar dove lavora. Secondo la ricostruzione della donna, l’uomo avrebbe tentato più volte di assalirla fisicamente fino a quando è quasi riuscito a violentarla. È a quel punto che la barista ha arraffato un coltello e ha tentato di tagliare i genitale del suo capo.

È stata poi la donna ad aver chiamato le autorità e un’ambulanza. L’uomo è infatti stato trasportato d’urgenza in sala operatoria per una complessa operazione chirurgica di riattaccamento del pene. Il canale televisivo spagnolo La Sexta afferma che la donna ha sostenuto di aver agito per legittima difesa e ha ricordato che il presunto attacco subito non è il primo, ma l’ultimo di una lunga serie. Secondo il sito web Paudal, non si sa ancora se l’operazione di ricongiunzione del pene ha avuto successo. Certo è per ora che l’uomo è accusato di aggressione e violenza sessuale.