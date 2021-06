“A volte le cose non funzionano e auguro a Molly il meglio“. Così Matthew Perry (alias Chandler Bing in Friends), ha fatto sapere alla rivista People di non essere più fidanzato con Molly Hurwitz. E pensare che l’attore americano aveva recentemente dichiarato di essersi ufficialmente fidanzato con Molly, agente letterario rimasta sempre molto riservata sulla propria vita privata. Come riportato da Sky Tg24, i due avevano deciso di sposarsi: “Mi è capitato di uscire con la più grande donna sulla faccia del pianeta in questo momento”, aveva dichiarato a People. I due, che si scambiano più di 20 anni di differenza, si erano conosciuti nel 2018 per poi fidanzarsi ufficialmente nel 2020. Ora, le loro strade si dividono.

La triste notizia della separazione della coppia arriva sulla scia dell’attesissima reunion di Friends, che ha visto Perry tornare insieme ai suoi ex co-protagonisti della sitcom di successo degli anni 90. Tuttavia l’attore è apparso a molti affaticato, stanco, quasi assente. Probabilmente sta incontrando qualche difficoltà nell’uscire fuori dal tunnel delle dipendenze, di cui ha parlato in una lunga intervista: “Non ricordo tre stagioni di Friends“. Un momento difficile, ma può contare sull’appoggio dei fan che sui social lo incoraggiano ad andare avanti: “Sii forte, sono così orgogliosa di te”, ha commentato una follower, oppure:”Ho appena visto la Reunion e sto ancora piangendo!”.