Un emozionante viaggio nel passato con uno sguardo attento al presente: potremmo sintetizzare così la tanto attesa Reunion di Friends, durante la quale gli attori protagonisti si sono messi a nudo mostrando anche le loro difficoltà. Tra questi Matthew Perry, noto al grande pubblico per il ruolo di Chandler Bing e per la relazione con Julia Roberts. In occasione della speciale rimpatriata targata HBO Max, Perry è apparso a molti stanco e appesantito. “Se non avevo la risata, andavo fuori di testa. Avevo paura di non riuscire a far ridere il pubblico“, ha detto ai suoi compagni di viaggio.

Forse l’ironia però lo ha salvato anche dai momenti più bui, raccontati ad esempio in un’intervista del 2015 al Daily Mail: “Sono stato in Friends dai 24 ai 34 anni, eravamo dappertutto. Per me, che sono una persona riservata, recitare in una serie tv da 30 milioni di spettatori.. mi ha cambiato la vita. Ma ero arrivato a un punto in cui avevo sviluppato una dipendenza da questo. Ho visto un rifugio nell’alcol, abusandone.” Per poi aggiungere: “Quando ho avuto un incidente su una moto d’acqua ho cominciato a prendere un antidolorifico, il Vicodin (idrocodone, ndr). Una nuova dipendenza. E a volte anche alcune sostanza stupefacenti“. Così l’inizio di un tunnel, la memoria che vacilla. “Non mi ricordo tre stagioni di Friends“, aveva dichiarato nel 2016 alla BBC Radio 2.

La star internazionale ha quindi cominciato a frequentare strutture riabilitative, divenendo negli anni un vero e proprio attivista e portavoce di associazioni contro le dipendenze, chiedendo sostengo al governo per le persone che non riescono a sconfiggere questo orribile mostro. E quando sembrava che le cose si stessero mettendo per il verso giusto, nel 2017, una pornostar ha affermato di essere stata supplicata dall’attore di Friends per procurargli 50 antidolorifici da prescrizione: “Aiutami a comprare delle pillole, sono disposto a pagare qualsiasi cifra”, sono i messaggi che il Sun ha citato. Perry non ha mai voluto commentare questa vicenda.

I fan continuano tuttavia ad essere preoccupati, l’attore non sembra essere in grandissima forma anzi è apparso spaesato, spento. Potrebbe uscirne tornando sul set, magari di Friends? L’ipotesi è da escludere, semplicemente per il fatto che lo stesso Perry in passato aveva dichiarato: “Ho un incubo ricorrente, non sto scherzando. Quando dormo, continuo a sognare che stiamo rifacendo Friends ma non importa a nessuno. Facciamo una serie intera, insomma ritorniamo e a nessuno importa niente. Quindi se qualcuno me lo dovesse chiedere, direi di no. Il punto è che abbiamo concluso la serie a un punto talmente alto che non potremmo mai batterlo. Perché dovremmo rifarla?”. E il pubblico dei social si stringe attorno a lui: “Sei prezioso”, ha scritto qualcuno. Oppure: “Mi si stringe il cuore, ti amo e ti amerò per sempre“.