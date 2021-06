“I volti sono belli, i volti che cambiano, che si muovono, sono volti belli, ma abbiamo smesso di imparare ad amare quei volti perché continuiamo a coprirli con filtri a causa dei social e chiunque può photoshoppare se stesso”. Queste parole le ha dette Kate Winslet al New York Times e dovremmo scriverle su ogni social, affinché sia un pensiero chiaro e, si spera, sempre più condiviso. Mentre i dati sul “ritocco da selfie” (filler o botox fatti per somigliare all’immagine dei social) dimostrano che durante la pandemia il numero delle persone che ha fatto ricordo alla dermatologia estetica è aumentato e l’età media diminuita, lei, Kate, non vuole saperne di non assomigliare a se stessa. Ecco perché quando le hanno proposto un intervento in post produzione per cancellare la sua “pancia gonfia” lei non ha detto che due parole: “Non osate”. Winslet stava girando una scena di sesso in “Mare of Easttown” (in Italia il 9 giugno su Sky) e il regista Craig Zobel voleva “levigare la pancia”. No way. Così anche per il poster della serie: “So quante linee ho intorno agli occhi. Per favore, rimettetele tutte a a posto”. Kate ha 46 anni e interpreta una donna che ha circa questa età e vuole che sia vera: “Interpreto Mare come una donna di mezza età, le persone si affezionano a lei perché questo personaggio chiaramente non ha filtri. È una donna perfettamente funzionante e imperfetta, con un corpo, un viso e un modo di muoversi che rappresentano la sua età, la sua vita e il luogo da cui proviene. Ci manca tutto questo”. Ed è bellissima, aggiungiamo noi, perché ci si riabitua subito a una bellezza autentica.