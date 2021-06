Fa sempre più caldo all’Isola dei Famosi 2021 e due naufraghi in particolare sembrano aver instaurato un rapporto piuttosto confidenziale tanto da spogliarsi l’uno davanti all’altra. Parliamo dell’attore Roberto Ciufoli e la modella Beatrice Marchetti. Durante la puntata di ieri 31 maggio è stato mandato in onda un filmato in cui i due si sono gettati in acqua completamente nudi. La regia non ha nascosto nulla. “Il bagno mi ha fatto sentire libera, finalmente viva”, ha detto lei. “Quel tuffo nudo insieme a Beatrice.. ho avuto un mezzo infarto, veramente un mancamentino”, ha commentato lui. E poi: “Che invidia il fidanzato.. bravo!”.

“Ecco perché ti vedevo con una bella cera, tutto bello arzillo”, ha detto Ilary Blasi. E loro all’unisono: “Ci siamo liberati di tutto”. La puntata è poi proseguita tra giochi, eliminazioni e battute hot. Gli eliminati della semifinale sono stati Roberto Ciufoli, Isolde Kostner e Myrea Stabile. Volano in finale invece Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia, Beatrice Marchetti oltre ai già confermati Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Chi vincerà? Appuntamento a lunedì 7 giugno, in prima serata su Canale 5.