È annullato il Palio di Siena in programma il prossimo 2 luglio. La decisione è stata presa dal Consiglio Comunale della cittadina toscana a causa delle misure anti-Covid ancora vigenti. In forse anche la ‘carriera’ del 16 agosto. A stabilire la cancellazione dell’evento è un documento approvato con 22 voti a favore: non hanno partecipato al voto Pd, Sena Civitas e In Campo.”Questa mattina a seguito dei colloqui con questore e prefetto – ha spiegato il sindaco Luigi De Mossi – è stato sempre più chiaro che non vi sarebbe certezza di poter svolgere il Palio nelle forme consuete, di vivere liberamente la nostra Festa il 2 di luglio. La ragione per cui teniamo aperta la finestra per il Palio del 16 agosto – ha proseguito il sindaco – è dettata dal fatto che riteniamo giusto monitorare la situazione alla fine dell’emergenza dichiarata, ovvero quella del 31 luglio. Restano ovviamente delle difficoltà oggettive anche per agosto, ma la decisione sarà definita più avanti, quando il quadro della situazione pandemica sarà più chiaro”.

Anche nel 2020 le due carriere del Palio di Siena non sono state disputate a causa del Covid. Nella sua storia il Palio di Siena non si era corso solo in occasione di eventi straordinari. La prima volta il 16 agosto 1723 per la morte del Granduca Ferdinando II di Toscana, un’altra nel 1855 furono annullate entrambe le carriere per un’epidemia di colera. Poi, in tempi più recenti, non si sono corsi i Palii nel 1940 e nel 1944 a causa della Seconda Guerra Mondiale. La decisione odierna di annullare la consueta data del 2 luglio (Palio della Madonna di Provenzano) è stata presa con il voto del Consiglio Comunale all’emendamento proposto dal sindaco Luigi De Mossi. Favorevole la maggioranza, mentre il gruppo del Pd al momento del voto ha lasciato l’aula. Riguardo al Palio del 16 agosto, per la Madonna dell’Assunta, il Comune aspetterà l’ultimo momento disponibile per decidere se disputarlo o meno.