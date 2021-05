Eitan Biran non è più in pericolo di vita. A riferirlo sono i medici dell’ospedale Regina Margherita di Torino dov’è ricoverato il bambino di cinque anni sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone in cui sono morti i genitori, il fratello e i nonni. Stando a quanto dichiarato, le sue condizioni sono “in significativo miglioramento e questa sera la prognosi è stata sciolta. È in costante miglioramento – continuano i sanitari – sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale“. La notizia giunge a distanza di 24 ore dal momento in cui gli stessi medici si dicevano ottimisti in merito alle condizioni del bambino. Martedì Eitan uscirà dal reparto di rianimazione per essere trasferito in quello di lungodegenza dell’ospedale. Con lui ci sono la zia e la nonna arrivata da Israele nei giorni scorsi.