Nonostante sia passata ormai una settimana dalla denuncia social di Aurora Leone dei The Jackal contro la Partita del Cuore, la vicenda continua a far discutere. A riaccendere la miccia della polemica ci ha pensato Enrico Ruggeri, con un post su Twitter: “Pranzo pre-partita. I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo”, ha scritto il cantante (e presidente della Nazionale Italiana Cantanti) nelle scorse ore, pubblicando una sua foto a tavola con il Sona Calcio.

Parole che hanno fatto molto discutere e alle quali si è accodato Bugo, che nei commenti al suo tweet ha scritto: “Bravo Enrico. Dovremmo mostrare quando alla Partita del Cuore del 2020 erano con noi la Amoroso, Madame e Roberta Vinci (tra le altre). Tutti questi ebeti da social meriterebbero 2 o 3 carciofi in culo per svegliarsi”. Un’uscita lapidaria e inaspettata, che ha spiazzato tutti: “Bugo ti prego… che stai dicendo? Hai visto davvero la foto (con tanto di signore in piedi all’angolo), hai letto cosa ha scritto? Oltre al fatto che “ebeti da social” a chi lo stai dicendo? A noi? Ai Jackal?”, ha commentato un utente su Twitter. E ancora: “Inizio a pensare che Morgan avesse ragione su di te…” e “Bisogna rivalutare Morgan”, il riferimento è, chiaramente, a quanto successo a Sanremo 2020.