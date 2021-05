“Prima di parlare del Covid voglio parlare di una grandissima artista, una danzatrice che ha portato l’Italia nel mondo ma soprattutto una grande amica. Sto parlando di Carla Fracci“. Sono queste le parole con cui Mara Venier ha iniziato la puntata di Domenica In andata in onda ieri 30 maggio su Rai 1. La conduttrice ha così deciso di condividere un aneddoto personale sul rapporto con l’Ètoile morta il 27 maggio. “Avevamo degli amici in comune e spesso eravamo ospiti a casa loro a Ischia, ma andavamo in periodi diversi perché i padroni di casa erano molto preoccupati di un eventuale incontro per questo mio carattere molto espansivo, ridanciano, al contrario di Carla”, ha dichiarato Mara.

Ma poi ha rivelato: “Improvvisamente, ad agosto, capitò che un anno andai lì e c’era anche Carla e loro erano molto preoccupati. Invece nacque una meravigliosa amicizia. Subito entrammo in confidenza e lei si divertiva molto con me a tal punto che qualche serata io ballavo per lei sulle punte e lei con grande ironia e intelligenza si divertiva molto”, ha concluso prima di mandare in onda un filmato per omaggiarla. “Queste perdite recenti: Franco Battiato, Milva, adesso Carla Fracci.. sono grandissime”, ha infine commentato, commossa, Mara Venier.