Isle Martin. Un’isola di meno di due chilometri quadrati di superficie, disabitata da oltre 30 anni. Siamo in Scozia e la Isle Martin Trust, ente benefico che si occupa di questo minuscolo paradiso, ha deciso che è ora di trovare un custode. Con tanto di post su Facebook. Cinque minuti di barca separano l’isola dalla costa della Scozia, precisamente dalla zona attorto a Ullapool. Un posticino ideale. Il fatto è che se non avete inviato la vostra candidatura entro il 29 maggio, addio, bye bye. L’offerta era così appetibile che la IM Trust è stata “letteramente sommersa di candidature” e ora si raccomandano di non scrivere più. Basta. Ma quali profili potevano essere presi in considerazione? Un single o una coppia: 150 euro di paga per un lavoro di 3 ore al giorno che consiste nell’accogliere i turisti, pulire i bagni, occuparsi della manutenzione ordinaria. C’è la possibilità per il custode di aprire un punto di ristoro. Come cambiamento di vita non è certo poca cosa. Ma sembra che in molti vorrebbero davvero farlo.