Una “piccola cerimonia”. Questo dice la Bbc a proposito del matrimonio tra il primo ministro britannico Boris Johnson e la compagna Carrie Symonds. La cerimonia si è tenuta alla Westminster Cathedral. Da Downing Strett fanno sapere che i festeggiamenti con amici e parenti si faranno, sì, ma in estate. Ieri sera la notizia delle “nozze segrete” era stata diffusa dai tabloid britannici come il Sun, che aggiungono qualche dettaglio: alla cerimonia, organizzata all’ultimo minuto, hanno preso parte 30 persone, il numero massimo consentito attualmente dalla legge a causa delle restrizioni per il Covid. Il party di matrimonio, secondo quanto trapelato in precedenza, dovrebbe tenersi a fine luglio con l’Italia tra i possibili luoghi scelti dai neo-sposi.