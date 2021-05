Morgan in tribunale. Bugo, con i co-autori di “Sincero”, ha chiesto a Marco Castoldi 240mila euro di danni per l’eliminazione dal Festival di Sanremo e per aver diffuso attraverso i social una versione aggiornata del brano. La prima udienza il 26 maggio: il giudice ha accolto le richieste degli avvocati dell’artista di redigere una memoria difensiva, così tutto è stato sposato al 10 giugno. E sempre il 26 maggio presso il Tribunale di Monza, si è svolta la prima udienza preliminare nel processo che lo vede accusato di stalking e diffamazione ai danni della ex compagna Angelica. Secondo la musicista, l’ex compagno avrebbe iniziato a diffamarla e stalkerizzarla anche con minacce e offese. Il cantautore si era dissociato da tutto questo. E ora posta su Instagram un messaggio: “L‘ultima moda in questa Italia moderna, artisti che denunciano artisti. Più in basso non si può andare, più lontano dal senso libertario dell’arte stessa, neppure. È proprio arrivata la fine per quella nobile figura che fu in cantautore veicolo di messaggi di libertà e umanità. Oggi lo squallore e la caduta di ogni valore morale portano in scena due esempi di spregiudicata perversa prepotenza: Bugo diventa ricco e famoso e denuncia l’artista che a titolo gratuito l’ha lanciato. Angelica seduce si posiziona abbandona con la violenza del taglio totale della parola e dopo più di un anno di tortura di torturamento umano e silenziamento mediatico, denuncia il cantautore mentre senza la minima vergogna pubblica dischi e fa concerti“.

