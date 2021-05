Un topo che “banchetta” indisturbato tra le leccornie del bancone gastronomia di un supermercato a Roma. È l’incredibile scena che si vede in un video che è stato diffuso dalla pagina Instagram di Welcome to Favelas. Il fatto, però, secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbe avvenuto due mesi fa. Allora perché il video è uscito solo ora? Sempre secondo il quotidiano, il titolare della gastronomia, che si trova all’interno di un supermercato di una famosa catena, in zona Prati, sotto ricatto, avrebbe pagato i clienti che hanno registrato le immagini per non far uscire la notizia. Ma gli autori, evidentemente, hanno poi deciso di diffonderle comunque.

La denuncia, via social, ha fatto subito scattare i controlli dei Nas che nella giornata di giovedì 27 maggio hanno sequestrato il supermercato, definendo la situazione “grave”. Nelle immagini il topo sembra aggirarsi indisturbato tra carciofi, pesce e le altre pietanze pronte per essere servite, e il titolare della gastronomia non sembra particolarmente sorpreso della scena, tanto che ai clienti che chiedono spiegazioni risponde: “Eh vabbè, questo è entrato con la pioggia”.

A Repubblica, l’uomo ha raccontato però che subito dopo l’episodio ha “chiuso, igienizzato e disinfettato” e che “una scena così” non l’aveva mai vista”. Sottolineando però che la zona “è invasa dai topi”. Nonostante il video sia stato diffuso dopo quello che il proprietario ha definito “un ricatto”, il titolare non sa ancora se denuncerà. Intanto però al negozio sono stati apposti i sigilli.