Per 20 anni ha seguito i principali accadimenti di Padova e della provincia. È morto Giuseppe Zwirner, detto Beppe. Colto da un malore improvviso nella mattinata di oggi 28 maggio, il cameraman e tecnico di Telenuovo si è spento nel suo letto a 66 anni, con accanto la compagna. La notizia è stata diffusa anche da Padova Oggi, che riporta il ricordo dei colleghi che lo hanno conosciuto in tanti anni di lavoro: “Lavoratore appassionato e instancabile, sempre disponibile a correre sul posto con la sua inseparabile telecamera, Beppe era volto conosciuto in tutta la città nonostante volesse rimanere sempre dietro l’obiettivo. Era il benvenuto negli uffici, nei palazzi e nei palcoscenici padovani: una presenza che non passava inosservata, anche per il suo look d’antan e il suo incedere perentorio. Con le sue immagini ha raccontato i principali fatti di cronaca, politica e costume avvenuti nel nostro territorio”, hanno dichiarato.

Sul sito della stessa emittente in cui ha lavorato si legge: “Di lui ci rimarrà l’ironia dissacrante, la capacità di sdrammatizzare, la gentilezza d’altri tempi, la sua infinita disponibilità in qualsiasi situazione. [..] Tutti noi di Telenuovo vogliamo salutare un amico. Un amico prima di un collega, che ci ha lasciato questa mattina all’improvviso. La nostra vicinanza va a tutti i famigliari. Ciao Beppe, ci mancherai tantissimo“. Anche il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, lo ha voluto ricordare condividendo sulla propria pagina Facebook una foto di Beppe e facendo le proprie condoglianze agli amici, ai familiari e alla redazione dello storico cameraman.