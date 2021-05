Volano stracci, o meglio post di Instagram, tra Adriana Volpe e l’ormai ex marito Roberto Parli. L’amore tra loro è finito e con esso anche il loro matrimonio: la coppia si è separata da qualche mese ma nelle scorse ore la rabbia dell’imprenditore è esplosa sui social. A scatenarla è stata la presunta relazione che a suo dire la conduttrice di Tv8 avrebbe con Marco Profeta, cantante, avvocato e personaggio televisivo, attualmente inviato proprio della trasmissione condotta da Adriana Volpe. Roberto Parli ha infatti pubblicato (e poi cancellato) su Instagram un post con una foto che immortalava l’ex moglie insieme a Profeta, accusando quest’ultimo di essersi mostrato nudo davanti a sua figlia Gisele.

“Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! – è tuonato Parli -Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti. Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”

Non si è fatta attendere la replica di Adriana Volpe che, senza entrare nel merito della vicenda, ha voluto smentire l’ex marito: “Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito – ha scritto nei commenti -. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”.