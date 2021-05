È morto all’età di soli 66 anni John Davis, passato alla storia per essere il “cantante fantasma” dei Milli Vanilli. Era sua, infatti, la voce delle canzoni del fenomeno dance che conquistò tutta Europa con canzoni come “Girl You Know It’s True”, “Baby don’t forget my number” e “Keep On Running”. Il cantante se n’è andato a causa delle conseguenze legate al Covid-19. Ne ha dato notizia la figlia, Jasmin: “Ha reso felici molte persone con la sua risata e i suoi sorrisi, il suo spirito felice, il suo amore per la musica”.

Era il 1989 quando i Milli Vanilli pubblicarono l’album “Girl You Know It’s True”. Fu un successo senza precedenti, ma nessuno sapeva che la voce non era la loro. John Davis, infatti, dovette firmare un accordo di riservatezza che gli vietava di poter divulgare la sua identità. Il cantante doveva rimanere nell’ombra. E così è stato per tanti anni. Finché i fan del gruppo scoprirono che la voce vera non era quella dei due frontman, Morvan e Pilatus: solo allora l’ascesa del progetto si arrestò violentemente. Gli altri componenti dei Milli Vanilli, invece, che fine hanno fatto? Rob Pilatus è morto nel 1998. Aveva soltanto 32 anni, se n’è andato a causa di un’overdose. Fab Morvan ha 55 anni e lavora ancora nel mondo della musica.