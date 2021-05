Denise Pipitone è in Ecuador. Ancora un’altra segnalazione, ancora un’altra somiglianza verosimile. La vicenda della bambina siciliana scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo si arricchisce di un nuovo improbabile capitolo. Durante “Pomeriggio Cinque” condotto da Barbara D’Urso è stata mostrata una foto (autentica? Ritoccata? Da quale fonte?) di una presunta ventenne che abita – genericamente- in Ecuador. Il visino pressoché identico alla bambina scomparsa a quattro anni, giusto due treccine molto etniche a cadere sulle spalle. Dicono, da Pomeriggio Cinque, che gli inquirenti stanno indagando sulla segnalazione. Anche se con il passare delle ore l’ennesimo avvistamento sembra un altro fuoco di paglia. Infatti, da quando poche settimane una trasmissione della tv russa aveva presentato una ragazza di una ventina d’anni, tal Olesya alla ricerca degli sconosciuti genitori, e una spettatrice russa ma residente a Milano aveva accostato la ragazza alla sagoma della piccola Pipitone, il caso della bimba siciliana scomparsa da tempo era tornato alla ribalta sui media italiani. Olesya si era poi rivelata un’attrice abilmente usata dai curatori del programma che si sono ritrovati a gestire un ulteriore capitolo “italiano” che gli ha fatto guadagnare qualche puntata e qualche migliaia di spettatore in più. Il rimescolamento di carte sul caso Denise ha portato a non pochi nuovi screzi tra la madre Piera Maggio ed Anna Corona, la ex moglie dell’ex marito della Maggio, e padre biologico di Denise, Pietro Pulizzi. Infine, come riportato dal programma tv Quarto Grado ci sarebbero anche due nuovi indagati dalla procura per la scomparsa della bimba: la Corona e Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista Della Chiave, il testimone sordomuto ormai deceduto che, in una ricostruzione di «Chi l’ha visto?», mimò il rapimento di Denise.