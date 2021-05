Dopo più di due mesi in Honduras, durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 24 maggio, si è arrivati a un momento topico del reality: quello dello specchio. Andrea Cerioli, in quanto prima finalista, ha avuto la possibilità di vedere il proprio cambiamento fisico. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo qualche momento di esitazione, ha tolto il drappo che copriva lo specchio e ha esclamato: “Sembro mio fratello più piccolo.. che barba! Sembro Forrest Gump” e poi si è alzato la maglietta per controllare l’addome.

Tanti i commenti, tra cui quello dell’opinionista Iva Zanicchi: “Non tagliare i capelli, tieniteli sempre così. Stai benissimo”. E anche Elisa Isoardi: “Tutti scrivono della tua barba meravigliosa, guarda che stai benissimo. E poi sei senza pancetta, insomma dai..”. “Grazie”, ha replicato il naufrago. Poco dopo la stessa possibilità è stata data a Ignazio Moser, ma con un intento ben preciso. L’ex gieffino infatti, durante la puntata, ha accettato di rasarsi barba e capelli a zero in cambio di un piatto di pasta al giorno per una settimana. L’incredibile gesto ha lasciato tutti senza parole: “Ilary non li tagliavo da 4 anni”, ha commentato Ignazio.