Elliot Page ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la prima immagine a torso nudo dopo l’intervento di mastectomia. L’attore canadese, prima conosciuto come Ellen Page, lo scorso dicembre aveva scritto un lungo post sui social in cui annunciava di essere transgender. Ora, a distanza di 6 mesi, ha condiviso uno scatto in costume, sfoggiando i suoi addominali: “Il primo costume da transessuale” e gli hashtag sono #transjoy #transbeaufitul, letteralmente #gioiatrans e #transèbello. La foto ha superato 2.7 milioni di like in due giorni e i commenti sono una vera e propria ondata di amore.

